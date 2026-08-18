Fujian Longking stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fujian Longking hat am 15.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,25 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fujian Longking 0,200 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,01 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2,72 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at