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01.09.2026 06:31:29
Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,29 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,26 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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