23.04.2026 06:31:29

Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo 0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 6,30 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,370 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,36 Prozent auf 4,90 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,02 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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