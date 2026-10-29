Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at