Fujian Longxi Bearing (Group): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fujian Longxi Bearing (Group) hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 307,7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 321,8 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at