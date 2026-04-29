Fujian Longxi Bearing (Group) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fujian Longxi Bearing (Group) präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 298,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 404,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at