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30.10.2026 06:31:28
Fujian Longxi Bearing (Group): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Fujian Longxi Bearing (Group) hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,21 Prozent auf 338,6 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 321,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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