Fujian Nanfang Textile gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fujian Nanfang Textile hat sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 CNY gegenüber 0,270 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 3,72 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fujian Nanfang Textile 3,10 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at