Fujian Nanfang Textile hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fujian Nanfang Textile hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Fujian Nanfang Textile hat ein EPS von 0,24 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,240 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,04 Prozent zurück. Hier wurden 3,67 Milliarden CNY gegenüber 3,82 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at