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29.10.2026 06:31:29
Fujian Nanfang Textile: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Fujian Nanfang Textile hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 CNY je Aktie generiert.
Fujian Nanfang Textile hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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