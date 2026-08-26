Fujian Qing Shan Paper Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fujian Qing Shan Paper Industry äußerte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fujian Qing Shan Paper Industry im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 664,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 582,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at