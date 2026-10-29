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29.10.2026 06:31:29
Fujian Qing Shan Paper Industry stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fujian Qing Shan Paper Industry präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fujian Qing Shan Paper Industry im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 585,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 558,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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