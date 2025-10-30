Fujian Qing Shan Paper Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fujian Qing Shan Paper Industry äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite hat Fujian Qing Shan Paper Industry im vergangenen Quartal 558,2 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fujian Qing Shan Paper Industry 578,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at