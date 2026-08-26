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26.08.2026 06:31:28
Fujian South Highway Machinery A präsentierte Quartalsergebnisse
Fujian South Highway Machinery A präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,430 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Fujian South Highway Machinery A im vergangenen Quartal 231,0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fujian South Highway Machinery A 365,7 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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