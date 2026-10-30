Fujian Star Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fujian Star Group präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Fujian Star Group ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 56,3 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at