Fujian Star Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujian Star Group hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Fujian Star Group hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal hat Fujian Star Group 28,5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 30,0 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at