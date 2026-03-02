Fujian SuperTech Advanced Material A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fujian SuperTech Advanced Material A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Fujian SuperTech Advanced Material A mit einem Umsatz von insgesamt 260,6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 265,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,77 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,150 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 994,91 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 929,42 Millionen CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,370 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 1,00 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at