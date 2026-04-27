Fujian SuperTech Advanced Material A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fujian SuperTech Advanced Material A hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,50 Prozent auf 242,4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 243,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at