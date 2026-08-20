Fujian Yanjing Huiquan Brewery legte Quartalsergebnis vor

Fujian Yanjing Huiquan Brewery präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fujian Yanjing Huiquan Brewery im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 218,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 210,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at