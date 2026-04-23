Fujian Yanjing Huiquan Brewery veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fujian Yanjing Huiquan Brewery hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0,03 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Fujian Yanjing Huiquan Brewery mit 0,030 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fujian Yanjing Huiquan Brewery im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 150,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 141,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at