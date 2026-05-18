Fujibo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fujibo hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40,26 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fujibo 28,15 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,60 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Fujibo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 165,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 135,27 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,03 Prozent auf 45,93 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 42,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at