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03.08.2026 06:31:29
Fujibo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fujibo ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fujibo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 51,74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 43,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,17 Milliarden JPY – ein Plus von 17,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fujibo 11,25 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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