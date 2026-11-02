Fujibo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fujibo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,50 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 36,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,18 Milliarden JPY – ein Plus von 25,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fujibo 11,28 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at