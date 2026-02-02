|
Fujibo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Fujibo hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 135,29 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fujibo 136,58 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 11,81 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,13 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
