Fujicco: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fujicco ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fujicco die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,870 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,21 Prozent auf 12,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fujicco 13,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 50,18 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Fujicco ein EPS von 33,44 JPY je Aktie vermeldet.

Fujicco hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 55,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 57,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at