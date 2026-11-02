Fujicco hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fujicco stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,23 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,91 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,02 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at