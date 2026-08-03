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03.08.2026 06:31:29
Fujicco öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Fujicco lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 13,84 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fujicco 13,84 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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