Fujicco stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fujicco präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fujicco 13,91 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,12 Milliarden JPY umgesetzt worden.

