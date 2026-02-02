Fujicco stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fujicco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 14,98 Milliarden JPY, gegenüber 15,79 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at