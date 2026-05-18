FUJICOPIAN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FUJICOPIAN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,37 JPY gegenüber -128,890 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,32 Prozent auf 2,23 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at