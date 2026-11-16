FUJICOPIAN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FUJICOPIAN hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,80 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,89 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat FUJICOPIAN 2,34 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at