Fujifilm mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fujifilm äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 60,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 59,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 857,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 812,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at