FUJIFILM präsentierte Quartalsergebnisse

FUJIFILM hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15808,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,58 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 887,93 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at