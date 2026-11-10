Fujifilm: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fujifilm äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz lag bei 140 941,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17027,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 822,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at