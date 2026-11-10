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10.11.2026 06:31:29
Fujifilm: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Fujifilm äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Umsatz lag bei 140 941,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17027,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 822,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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