FUJIFILM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FUJIFILM präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,91 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,760 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,96 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 22,28 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at