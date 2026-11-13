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13.11.2026 06:31:28
Fujii Sangyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fujii Sangyo hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 126,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 170,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Fujii Sangyo 28,36 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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