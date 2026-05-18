18.05.2026 06:31:29

Fujii Sangyo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fujii Sangyo lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 186,43 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fujii Sangyo 228,14 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,81 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fujii Sangyo einen Umsatz von 28,87 Milliarden JPY eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 574,06 JPY gegenüber 487,65 JPY im Vorjahr.

Fujii Sangyo hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 105,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 96,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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