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10.08.2026 06:31:29
Fujikura: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Fujikura hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 48,58 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 18,92 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 402,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 50,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 267,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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