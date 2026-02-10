Fujikura: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fujikura stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,92 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at