FUJIKURA KASEI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FUJIKURA KASEI hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 25,59 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 15,49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,28 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at