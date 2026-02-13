|
13.02.2026 06:31:29
FUJIKURA KASEI legte Quartalsergebnis vor
FUJIKURA KASEI hat am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 26,13 JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,73 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 14,53 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FUJIKURA KASEI 13,63 Milliarden JPY umgesetzt.
