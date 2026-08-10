FUJIKURA KASEI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FUJIKURA KASEI hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 37,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,78 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 13,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at