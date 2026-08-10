|
10.08.2026 06:31:29
FUJIKURA KASEI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
FUJIKURA KASEI hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 37,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,78 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 13,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.