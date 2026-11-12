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12.11.2026 06:31:28
Fujikura legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fujikura präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Fujikura hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fujikura im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,92 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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