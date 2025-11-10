|
10.11.2025 06:31:29
Fujikura präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fujikura äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 129,84 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fujikura 34,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fujikura im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 291,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 229,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
