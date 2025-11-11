Fujikura Rubber: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fujikura Rubber gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 50,73 JPY gegenüber 60,11 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Fujikura Rubber 9,87 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,75 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at