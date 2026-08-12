Fujikura Rubber: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fujikura Rubber hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 70,08 JPY. Im letzten Jahr hatte Fujikura Rubber einen Gewinn von 64,04 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Fujikura Rubber mit einem Umsatz von insgesamt 10,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at