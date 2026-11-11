Fujikura Rubber informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fujikura Rubber hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Fujikura Rubber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 95,56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 50,73 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 11,90 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at