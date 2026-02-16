Fujikura Rubber präsentierte Quartalsergebnisse

Fujikura Rubber hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 30,58 JPY gegenüber 36,29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,64 Milliarden JPY – ein Plus von 6,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fujikura Rubber 9,01 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at