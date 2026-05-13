Fujikura Rubber veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fujikura Rubber hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 63,26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 50,27 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fujikura Rubber in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,37 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 208,61 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 198,22 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 40,24 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Fujikura Rubber 41,33 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at