10.02.2026 06:31:29
Fujikura stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fujikura hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 162,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 110,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 295,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 263,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
